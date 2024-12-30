Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.
L.Ç. idaresindeki 34 EHY 626 plakalı otomobil, Bahçeşehir bağlantı yolunda seyir halindeyken Metek TOKİ Işıklı Kavşağı mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Melahat Ertürk'e (54) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ertürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ertürk'ün cansız bedeni, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Yaya Kaza Kurbanı - Son Dakika
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