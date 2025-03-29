Düzce Otoyolunda Bayram Güvenliği - Son Dakika
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Düzce Otoyolunda Bayram Güvenliği

Düzce Otoyol Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı'nda güvenli seyahat için 7/24 görev yapacak.

29.03.2025 11:16
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Düzce Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan önemli güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların güvenli seyahati için görev başında olacak.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Düzce Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Ekim 2024'ten bu yana İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Otoyolda karadan ve havadan yapılan denetimlerle trafik kuralı ihlaline ve suça geçit vermeyen otoyol jandarması, Ramazan Bayramı'na yönelik tedbirler aldı.

Otoyolun 60 kilometrelik Düzce kesiminde 26 jandarma otoyol timi, bayram tatili boyunca yol güvenliğini sağlamak için 7/24 esasına göre görev yapacak.

Jandarma personeli, güzergahın güvenliği ve takibinde Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ve yaka kamerası gibi yerli üretim teknolojik cihazlardan da destek alıyor.

Aynı anda 4 şeridi takip edebilme özelliğine sahip MESAN Elektronik Sanayi Ticaret AŞ tarafından geliştirilen MTS, aracın hızını, şeridini, sınıfını, konumunu, saat ve tarih bilgileriyle belirleyerek, yüksek çözünürlüklü ihlal görüntüsüyle otomatik ihlal dosyası oluşturuyor. Ayrıca gece görüşü özelliği bulunan sistem, ekiplerin geceleri de hız denetimi ve yol kontrolü yapmalarına olanak tanıyor.

ASELSAN tarafından üretilen ve güvenlik güçlerinin adeta "üçüncü gözü" haline gelen yaka kamerası ile personelin sahadaki süreçleri anbean kayıt altına alınıyor, suçlular hızlı bir şekilde tespit ediliyor.

Sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısı

Düzce Otoyol Jandarma Komutanı Teğmen Tanju Demir, AA muhabirine, 15 Ekim 2024'ten itibaren Anadolu Otoyolu'nun 60 kilometrelik Düzce kesiminde çalışmalarını 26 timle 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdüklerini söyledi.

Demir, "Otoyolumuzdan günlük geçen araç sayısı 40 bin civarındadır. Bayram yoğunluğu sebebiyle araç geçişinin günlük 200 bin civarında olması öngörülmektedir. Gerekli tedbirler tarafımızdan alınmaktadır." dedi.

Jandarma Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Hasan Baraklı da trafik kazalarını önlemek, yolu kullananların güvenli seyahatini sağlamak amacıyla aralıksız görevlerini icra ettiklerini belirterek, "Lütfen hız kurallarına uyalım, emniyet kemeri kullanmayı ihmal etmeyelim. Bir kural bir ömür, yolun sonu bayram olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Anadolu Otoyolu, Jandarma, trafik, Son Dakika

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