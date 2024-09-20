Düzce Otoyolunda Yangın Paniği

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Abbas B. idaresindeki 06 DUB 821 plakalı otomobil, Kaynaşlı Üçküprü mevkisinde yanmaya başladı.

Durumu fark edip aracını yol kenarına çekerek inen sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, otomobilde hasara neden oldu.

Söndürme çalışmaları sırasında ulaşım kısa süreliğine tek şeritten sağlandı. Bölgede ulaşım, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.