Düzce ve Kocaeli'de Sis Etkisi - Son Dakika
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Düzce ve Kocaeli'de Sis Etkisi

Düzce ve Kocaeli\'de Sis Etkisi

Düzce ile Kocaeli'nin yüksek kesimleri ve İzmit Körfezi'nde sis etkisini gösterdi. Kocaeli kent merkezinde ulaşımda aksama yaşanmazken, sürücüler dikkatli ilerledi. Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı. Sis, Körfez'deki bazı gemilere de silüet görüntüsü verdi. Düzce Anadolu Otoyolu'nda da sis etkili oldu ve sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

29.02.2024 09:25  Güncelleme: 09:27
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Düzce ile Kocaeli'nin yüksek kesimleri ve İzmit Körfezi'nde sis etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kocaeli kent merkezinde sis sebebiyle ulaşımda aksama yaşanmazken, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Etkisini denizde de gösteren sis, Körfez'deki bazı gemilere, silüet görüntüsü verdi.

Düzce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde Gölyaka, Küçük Melen, Bataklı, Hacıahmetler ve Beyköy mevkilerinde de sis etkili oldu.

Polis, jandarma ve Karayolları ekipleri, güzergahtan geçen sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları yönünde ikaz etti.

Kent merkezinde de yer yer sis görüldü.

Kaynak: AA

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