Anadolu Otoyolu'nda TIR otomobile çarpıp köprüden aşağı düştü, alev alan araçtan şoför atlayarak kurtuldu

Anadolu Otoyolu'nda TIR otomobile çarpıp köprüden aşağı düştü, alev alan araçtan şoför atlayarak kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, Küçük Melen mevkisinde İran uyruklu sürücünün kullandığı TIR bir otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıktı ve köprüden aşağı düşerek yandı. Şoför, TIR köprüden düşmeden kendini dışarı atarak hayatta kaldı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkan TIR, köprüden aşağıya uçup yandı. TIR şoförü, araçtan atlayarak son anda kurtuldu.
OTOMOBİLE ÇARPTI, KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU
Kaza, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde, Küçük Melen mevkisinde meydana geldi. İran uyruklu Mortaza Ghassemi yönetimindeki 49 AB 667 plakalı alüminyum TIR, plakası öğrenilemeyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın ardından kontrolden çıkan TIR, köprüden aşağıya uçarak yandı.
ŞOFÖR SON ANDA ATLADI
Şoför, TIR köprüden düşmeden araçtan atlayarak kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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