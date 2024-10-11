e-Nabız Katar'a Satılmadı - Son Dakika
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e-Nabız Katar'a Satılmadı

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız sistemiyle ilgili Katar'a satış iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

11.10.2024 19:46
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SAĞLIK Bakanlığı, e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi'nin Katar'a satıldığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemize özgü geliştirilmiş e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi'nin Katar'a satıldığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi, Bakanlığımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda tasarlanarak geliştirilmiş ve tüm unsurları ile Sağlık Bakanlığı'na aittir. e-Nabız'ın bugünkü aktif kullanıcı sayısı 70 milyonu bulmuş, 39 farklı merkezi sistemle entegre 30 binden fazla sağlık tesisi ile güvenli ortamda haberleşen devasa bilgi sistemleri bütünü haline gelmiştir. Bu başarının ardında, binlerce sağlık tesisindeki yüz binlerce sağlık çalışanımız ve e-Nabız uygulamasını hızla benimseyen vatandaşlarımız bulunmaktadır. e-Nabız sistemi hiçbir ülkeye satılmadığı gibi Sağlık Bakanlığı'ndan izin almadan hiçbir ülkeye satılamaz ve Bakanlığımızdan izinsiz kullanılamaz. e-Nabız ve benzeri milli projeler ülkemizi sağlık bilişimi alanında dünya ölçeğinde gıpta ile izlenen bir noktaya getirmiştir. Sağlık bilişimi alanında oluşmuş bu başarılı atmosfer, çok sayıda Türk şirketinin Türkiye'de edindikleri kıymetli tecrübeleri kullanarak yurt dışında sağlık bilişimi alanında hizmet sunmasına da katkı vermektedir" denildi.

Vatandaşların kişisel sağlık verilerinin satılması veya üçüncü kişilere açılmasının mümkün olmadığı vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın kişisel sağlık verileri, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca en yüksek idari ve teknik tedbirler alınarak korunmaktadır. e-Nabız ülkemizin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş, barındırdığı verilerin gizlilik ve güvenlik ihtiyacına binaen Bakanlığımızın Kritik Varlıklar listesine dahil edilmiştir. e-Nabız, Türkiye Cumhuriyeti devletinin medarı-iftiharıdır ve tüm hakları Bakanlığımıza aittir. Teşhis ve tedavi sürecinde aldığı rol ile sağlık sisteminin ana unsuru haline gelmiş, vatandaşımızın kendi sağlığını yönetmede kullandığı bu sisteme karşı yalan haberlerle güven kaybı oluşmasına müsaade etmeyeceğiz. Çirkin ve gerçeğe aykırı sözde haberleri üreten ve yayanlara karşı tüm yasal yollara başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel e-Nabız Katar'a Satılmadı - Son Dakika

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