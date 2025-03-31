E-ticarette Güvenlik Dönemi Başlıyor

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerinde şeffaflığın ve denetlenebilirliğin artırılmasına yönelik "güçlü ürün güvenliği dönemi"nin yarın başlayacağını bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 5 aylık bir geçiş sürecinin ardından yarın tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilerek, yönetmeliğin internet üzerinden yapılan alışverişlerde şeffaflık ve ürün güvenliğini sağlarken, vatandaşların haklarını da korumayı amaçladığı akrarıldı.

Yeni yönetmeliğin, internet üzerinden hem alışveriş yapan vatandaşların, hem de ürün satan firmalar için önemli yenilikler getirdiği belirtirilen açıklamada, "Yönetmelik, piyasaya arz edilen ürünlerin daha güvenli ve mevzuata uygun olmasını temin etmektedir" denildi.

E-ticarette güvenlik ve şeffaflık artacak

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu yönetmelikle tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşması kolaylaşacak, internet, mobil uygulamalar, televizyon ve radyo gibi araçlar üzerinden yapılan alışveriş süreci daha şeffaf ve kolay denetlenebilir hale gelecektir.

Yeni yönetmelik uyarınca satıcılar, ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak. İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak. Böylece tüketiciler, satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecek. Bu sayede vatandaşlarımız internetten alışveriş yaparken, fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecektir.

Tüketicilere doğrudan iletişim noktası sağlanması zorunlu olacak

Sanal pazaryerleri, ürünlere dair güvenlik bilgilerini sistemlerinde bulunduracak ve uygun olmayan ürünler tespit edildiğinde, bu ürünlere ait ilanlar 24 saat içinde yayından kaldıracak. Bu sayede vatandaşlarımıza standardına uygun ve daha güvenli bir alışveriş ortamı sunulacak.

Sanal pazaryerleri, ürün güvenliği konusunda vatandaşlarımızın başvuru yapabileceği bir temas noktası oluşturacak. Bu noktalar üzerinden ürünlerin güvenliği ile ilgili şikayet, bildirim ve bilgi talepleri iletilebilecek.

Yurt dışından satışlarda Türkiye'de yerleşik temsilci bulundurulması zorunlu olacak

Yurtdışından Türkiye'ye www.ticaret.gov.tr/duyurular adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen firmalar, Türkiye'de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye'ye satış yapması mümkün olmayacak.

Uygunsuz ürünlere müsaade edilmeyecek

Yönetmelikle getirilen düzenlemelere uygun hareket etmeyenler hakkında 7223 sayılı 'Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yer alan yaptırımlar uygulanacak, uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek.

Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin rehber Ticaret Bakanlığımızın internet sitesinde paylaşılmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşması ve kurallara uyan yerli üretici ve satıcıların haksız rekabetten korunması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."