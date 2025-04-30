Ebe Nurşen Akdeniz'e Plaket

Sivas'ın Gemerek ilçesinde ikiz bebek doğumu gerçekleştiren ebe plaketle ödüllendirildi.

Gurbet Demir, gece saatlerinde doğum sancıları başlayınca Gemerek Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede nöbetçi ebe Nurşen Akdeniz, Demir'in sağlıklı bir şekilde ikiz bebek dünyaya getirmesini sağladı.

Demir, özel anında kendisiyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hastane Başhekim Dr. Murat Kılıç ve Hastane Müdürü Tolunay Üstün, görevini özveriyle yerine getiren ebe Akdeniz'e teşekkür plaketi verdi.

Törene, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Demir ile Hastane Müdür Yardımcısı Makbule Alıcı da katıldı.