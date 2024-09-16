Eberswalde'deki Yangın Soruşturması Talep Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eberswalde'deki Yangın Soruşturması Talep Edildi

Eberswalde\'deki Yangın Soruşturması Talep Edildi

Eberswalde'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin yakınları, nedenin araştırılmasını istedi.

16.09.2024 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde, evde çıkan yangında hayatını kaybeden Emine Çoban'ın eşi ve Umut Can'ın babası Eyüp Çoban, yangının çıkış nedeninin detaylı araştırılmasını talep etti.

AA muhabirine konuşan Çoban, "Bu yangın iyice araştırılsın. Elektrik tesisatından mı çıktı, nereden, neden çıktı araştırılsın. 'Binanın alt katındaki berber dükkanı yanarken neden yandaki döner dükkan yanmadı?' kafamdaki soru işareti bu. Allah kimseye evlat acısı vermesin." dedi.

Çoban, yangının cumartesi gecesi 23.00 sıralarında çıktığını belirterek, "Ben Berlin'deydim, eve dönüyordum. Eberswalde'de tren istasyonunda indim, otobüs bekliyordum, geç olunca yürüyerek eve geçeyim dedim. Yolda bir arkadaş aradı, evde yangın olduğunu söyledi. Koşa koşa geldim, eve girmek istedim ama polis ve itfaiye bırakmadı. Çocuklarımın ismini verdim, listede benim çocukların ismi kurtarılanlar arasında yoktu." ifadelerini kullandı.

Urfalı Eyüp Çoban'ın amcası Adil Çoban ise sabah 04.00 sıralarında telefonla olaydan haberdar olduğunu kaydederek, "Biz vardığımızda binanın soğutma işlemleri sürüyordu. Bizi kesinlikle içeri almadılar. Çok üzgünüz." diye konuştu.

İtfaiyenin yangında hayatını kaybeden Emine Çoban ve oğlu Umut'u alt kata inerken kucak kucağa bulduğunu anlatan Adil Çoban, konunun aydınlatılacağına inandığını belirtti.

Binada Türk, Ukraynalı ve Azerbaycanlı ailelerin oturduğunu, bina sahibinin de Türk olduğunu ifade eden Adil Çoban, "Ön yargılı olmamak ama her ihtimali de değerlendirmek gerekiyor." dedi.

Binanın ahşap, berber dükkanın da tadilatta olduğunu dile getiren Adil Çoban, yangının tesisattaki sorundan mı kaynaklandığının yapılacak araştırmalardan sonra belli olacağını söyledi.

Cenazelerin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

Olay

Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde evde çıkan yangında, Türk anne ile 4 yaşındaki oğlu yaşamını yitirmişti.

Binanın alt katında döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtilmişti.

Polis, Eberswalde'deki yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Göçmenler, Güvenlik, 3-sayfa, berlin, Güncel, Dünya, Kaza, Eyüp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eberswalde'deki Yangın Soruşturması Talep Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 Deniz Akkaya’ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası Deniz Akkaya'ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası
11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
17:06 Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:18 Adalet Bakanlığı 300 personel alacak Adalet Bakanlığı 300 personel alacak
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 12:26:34. #1.12#
SON DAKİKA: Eberswalde'deki Yangın Soruşturması Talep Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement