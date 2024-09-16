Eberswalde\'deki Yangın Soruşturması Talep Edildi

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Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde, evde çıkan yangında hayatını kaybeden Emine Çoban'ın eşi ve Umut Can'ın babası Eyüp Çoban, yangının çıkış nedeninin detaylı araştırılmasını talep etti.

AA muhabirine konuşan Çoban, "Bu yangın iyice araştırılsın. Elektrik tesisatından mı çıktı, nereden, neden çıktı araştırılsın. 'Binanın alt katındaki berber dükkanı yanarken neden yandaki döner dükkan yanmadı?' kafamdaki soru işareti bu. Allah kimseye evlat acısı vermesin." dedi.

Çoban, yangının cumartesi gecesi 23.00 sıralarında çıktığını belirterek, "Ben Berlin'deydim, eve dönüyordum. Eberswalde'de tren istasyonunda indim, otobüs bekliyordum, geç olunca yürüyerek eve geçeyim dedim. Yolda bir arkadaş aradı, evde yangın olduğunu söyledi. Koşa koşa geldim, eve girmek istedim ama polis ve itfaiye bırakmadı. Çocuklarımın ismini verdim, listede benim çocukların ismi kurtarılanlar arasında yoktu." ifadelerini kullandı.

Urfalı Eyüp Çoban'ın amcası Adil Çoban ise sabah 04.00 sıralarında telefonla olaydan haberdar olduğunu kaydederek, "Biz vardığımızda binanın soğutma işlemleri sürüyordu. Bizi kesinlikle içeri almadılar. Çok üzgünüz." diye konuştu.

İtfaiyenin yangında hayatını kaybeden Emine Çoban ve oğlu Umut'u alt kata inerken kucak kucağa bulduğunu anlatan Adil Çoban, konunun aydınlatılacağına inandığını belirtti.

Binada Türk, Ukraynalı ve Azerbaycanlı ailelerin oturduğunu, bina sahibinin de Türk olduğunu ifade eden Adil Çoban, "Ön yargılı olmamak ama her ihtimali de değerlendirmek gerekiyor." dedi.

Binanın ahşap, berber dükkanın da tadilatta olduğunu dile getiren Adil Çoban, yangının tesisattaki sorundan mı kaynaklandığının yapılacak araştırmalardan sonra belli olacağını söyledi.

Cenazelerin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

Olay

Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde evde çıkan yangında, Türk anne ile 4 yaşındaki oğlu yaşamını yitirmişti.

Binanın alt katında döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtilmişti.

Polis, Eberswalde'deki yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.