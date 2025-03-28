Ebru Özdemir Hakkında Terör Soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında savcılığın sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Sevk yazısında yapılan değerlendirmede, Özdemir'in Medworx International Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Limited Şirketinin sahibi olduğu, VEDOP verilerine göre şirketin 18 Ekim 2023'te kurulduğu, eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı firari şüpheli Azad Barış'ın 2 Ağustos 2024'te şirketin yüzde 100 hissesine sahip olduğu belirtildi.

Yazıda, Özdemir hakkında SGK verilerinde yapılan incelemelerde 4A kapsamında 2024'te Şişli Belediyesinde Kurum Başkan Yardımcısı ünvanıyla sigorta priminin yattığı, daha önceki yıllarda "mütercim proje yöneticisi" ünvanıyla sigorta kaydının bulunduğu, 4B kapsamında ise "spor malzemeleri imalatı" faaliyet alanıyla priminin yattığı ifade edildi.

Azad Barış'tan Özdemir'in şirketine 6,5 milyon lira para transferi

Şirketin, 2023 e-beyannameye göre öz kaynaklarının sıfır olduğu, şirketin taahhüt ettiği sermayeden bir kısmını ödediği ve onun da zararla sıfır olduğu, 2024'te 9 aylık geçici e-beyannameye göre de yine zarar ettiği yazıda yer aldı.

Yazıda, 2024 yılı yıllık beyannamesi henüz verilmediğinden şirkete ait taşıtın şirket ortağı tarafından şirkete gönderilen parayla satın alınmış olabileceği, şirkete en çok para transferinin Azad Barış tarafından 6 milyon 500 bin lira şeklinde olduğu belirtildi.

Şirket adına vekaletle nakit para çekme işlemi gerçekleştiren kişinin firari şüpheli Hunav Altun olduğu, Altun'un Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu ve ilgili firmada bankacılık yetkilisi olduğu ifade edilen yazıda, Altun'un SGK verilerine göre 2021 ile 2025 yılları arasında şirkette ön muhasebeci ünvanıyla sigorta priminin yattığı aktarıldı.

Des Grup İthalat İhracat Çeviri ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin, VEDOP verilerine göre 2005'te kurulduğu, 2020'den itibaren sahibinin şüpheli Özdemir olduğu, şirketin en çok para transferini HDP Genel Merkezi'nden aldığı yazıda anlatıldı.

Yazıda, şirket hakkında yapılan incelemelerde HDP Genel Merkezi ile DEM Parti için düzenlenmiş 6 adet e-fatura kaydının bulunduğu, bu faturaların toplamının 4 milyon 254 bin 808 lira olduğu, para transferi ilişkisinde bulunan kişinin ise firari şüpheli Hunav Altun olduğunun anlaşıldığı bilgisi yer aldı.

Özdemir'in, 2017 ile 2018 arasında PKK/KCK terör örgütü adına KCK faaliyetlerinin yapıldığı gruba şüpheli Altun ile birlikte üye olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Özdemir hakkında delilleri yok etme davranışı içinde bulunduğu şüphesi

Özdemir'in 2018 ile 2025 yılları arasındaki HTS verilerinin incelenmesinde terör suçlarından adli kaydı olan 198 farklı kişiyle iletişiminin olduğu anlatılan yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"Şişli Belediye Başkan Yardımcısı olan şüpheli Ebru Özdemir'in yanında cep telefonu olmadan eş zamanlı yakalama gözaltı tarihinden sonra kolluk görevlilerine teslim olduğu ve cep telefonunu sunmadığı, bu şekilde ilişki ve irtibatlarının deşifresini engelleme amacında olduğu, dolayısıyla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'tutuklama nedenleri' başlıklı belirtildiği üzere şüphelinin delilleri yok etme ve gizleme davranışı içinde bulunduğu hususunda da kuvvetli şüphenin bulunduğu anlaşılmıştır."

Şüpheli Özdemir'in ifadesinde, 2016'da Şişli'de HDP ilçe yönetiminde yer aldığını, 2017 ile 2019 arasında HDP İstanbul İl yönetimine girdiğini, Azad Barış ile tanışıklıklarının 2016'ya dayandığını, 2023'te HDP'den ayrıldığını, 2024'te CHP'ye üye olduğunu ve yapılan yerel seçimlerde CHP'den Şişli Belediye Meclis Üyesi seçildiğini, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan tarafından belediye başkan yardımcısı olarak atandığını beyan ettiği kaydedildi.