Ebru Yaşar Diyarbakır'da Rekor Kırdı

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Diyarbakır'da Ebru Yaşar konseri

DİYARBAKIR - Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Diyarbakır konserinde izleyici rekoru kırdı. Yaklaşık 200 bin kişi, Yaşar'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Diyarbakır'ı salladı. Yaşar, dün akşam Nevruz Park'ta sahne aldı. Ünlü sanatçı, sahne performansı ve zarafetiyle yine unutulmaz bir konsere imza attı. Sadece Diyarbakır'dan değil çevre il ve ilçelerden de yaklaşık 200 bin vatandaş, Yaşar'ı dinlemeye geldi.

Hayranları pankart ve tezahüratlarla gece boyunca ünlü sanatçıya sevgi gösterisinde bulundu. Yaşar eski ve yeni şarkılarının yanı sıra Kürtçe bir şarkı da söyledi. Vatandaşlar hep bir ağızdan Yaşar'ın şarkılarına eşlik etti.

Büyük coşkunun yaşandığı konserde, başarılı sanatçı kendi rekorunu da tazeledi. Yaşar'ı Trabzon'da 100 bin, Erzurum'da 120 bin, Çanakkale'de 122 bin, Ankara'da 150 bin kişi izlemişti.