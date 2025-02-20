Ebu Safiyye'nin Ailesi Serbest Bırakılmasını İstedi - Son Dakika
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Ebu Safiyye'nin Ailesi Serbest Bırakılmasını İstedi

İsrail hapishanesinde görüntüleri yayımlanan Dr. Husam Ebu Safiyye'nin ailesi serbest bırakılmasını talep etti.

20.02.2025 05:16
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İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesinin müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin ailesi, Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ailesi, Ebu Safiyye'nin elleri ve ayakları kelepçeli şekilde İsrail hapishanesinde ilk kez görüntülenmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Sosyal medyadan paylaşılan açıklamada, "İsrail basınında babamız Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin yayınlanan görüntüleri, kendisine son iki ayda uygulanan işkencelere ek olarak, psikolojik terörizmin bir başka biçimidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ebu Safiyye'nin İsrail'in Kanal 13 Televizyonu'na verdiği röportajdaki açıklamalarının çarpıtıldığına işaret edilerek, "Yayınlanan kısım, açıkça ifadelerin manipülasyonu ve çarpıtılması yoluyla yapılan medya tahrifatını yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.

Medya kuruluşlarından, Ebu Safiyye'ye uygulanan psikolojik terörü dile getirmeden ve çarpıtmaları ifşa etmeden görüntüleri yayınlamamaları ricasında bulunulan açıklamada, Ebu Safiyye'nin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'nin elleri ve ayakları kelepçeli şekilde İsrail hapishanesinde görüntüleri yayınlanmıştı.

Görüntüler, dün akşam yayınlanan İsrail'in Kanal 13 Televizyonu Muhabiri Yossi Eli'nin Ebu Safiyye ile yaptığı röportajda ortaya çıkmıştı.

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, hastanenin müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu duyurmuş, akıbetleriyle ilgili bilgi verilmesini istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ebu Safiyye'nin Ailesi Serbest Bırakılmasını İstedi - Son Dakika

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