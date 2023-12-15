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ECOWAS, Nijer'deki askeri darbeyi tanıdı - Son Dakika
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ECOWAS, Nijer'deki askeri darbeyi tanıdı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koymasını, askeri darbe olarak tanıdığını bildirdi. ECOWAS, Nijer'in anayasal düzen yeniden tesis edilinceye kadar tüm karar alma organlarından uzaklaştırıldığını açıkladı.

ECOWAS, Nijer\'deki askeri darbeyi tanıdı
15.12.2023 - 00:15,
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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koymasını, askeri darbe olarak tanıdığını bildirdi.

ECOWAS'tan, Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmasına ve askerin yönetime el koymasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Nijerya'nın başkenti Abuja'da 10 Aralık'ta düzenlenen ECOWAS zirvesine kadar, Nijer'de 26 Temmuz'da olanların bir darbe girişimi olarak ve Cumhurbaşkanı Bazum'un da ülkenin lideri olarak kabul edildiği belirtildi.

Söz konusu zirvede, Bazum hükümetinin askeri bir darbe ile fiilen devrildiğinin kabul edildiği vurgulanan açıklamada, bu nedenle Nijer'in 10 Aralık'tan itibaren, ülkede anayasal düzen yeniden tesis edilinceye kadar ECOWAS'ın tüm karar alma organlarından uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Nijer'deki darbe

Nijer'de, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

ECOWAS, 10 Aralık'ta Nijerya'da, bölgede yaşanan darbe olayları ve Sahel bölgesindeki güvenlik sorunlarını ele almak üzere Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA
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