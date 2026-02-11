Edremitli Taekwondo Sporcusu Ecrin Yanıt, Türkiye Şampiyonu Oldu

(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi Taekwondo Spor Kulübü sporcu Ecrin Yanıt, Ankara'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda birincilik elde etti. Genç sporcu, 12-17 Yaş Serbest Stil Bayanlar Ferdi Kategorisi'nde altın madalya kazandı.

6-8 Şubat günleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen "Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası"nda mücadele eden Edremit Belediyesi Taekwondo Spor Kulübü Milli Sporcusu Ecrin Yanıt, 12-17 Yaş Serbest Stil Bayanlar Ferdi Kategorisi'nde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Spor kariyerinde 6 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği, 1 Türkiye üçüncülüğü, 1 Avrupa Şampiyonluğu, Dünya Başkanlık Kupası Şampiyonluğu, 3 Avrupa üçüncülüğü ve 4 Türkiye Uluslararası Open Şampiyonluğu bulunan Ecrin Yanıt, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Şampiyonluğu'nun ardından Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı ziyaret eden Ecrin Yanıt, kazandığı şampiyonluk madalyasını Ertaş'a takdim etti. Genç sporcuyu tebrik eden Başkan Ertaş, "Genç yaşta ardı ardına aldığı madalyalarla göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Ecrin'i yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.