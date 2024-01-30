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Eczacı Büşra Akdoğan'ın trafik kazasına sebep olan eczacı kalfalarının yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Eczacı Büşra Akdoğan'ın trafik kazasına sebep olan eczacı kalfalarının yargılanması devam ediyor

Eczacı Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine ilaç katarak trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirmesine sebep oldukları ileri sürülen 2 eczacı kalfasının yargılanmasına devam edildi. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Süleyman Ö. ve Muaz İ.B. ile müşteki eczane sahibi Büşra Akdoğan katılmadı, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumundan talep edilen bilirkişi raporunun dava dosyasına gelmediğini belirterek, tanığın dinleneceğini bildirdi. Tanık C.Ö, Akdoğan'a ait eczanede muhasebeci olarak çalıştığını, 3 yıl önce işten ayrıldığını sanıklardan Süleyman Ö'yü çalıştığı dönemden tanıdığını anlattı. Eczanede usulsüz şekilde ilaç alınması ya da faturalandırılmasına şahit olmadığını söyleyen tanık, 'Eczaneye üç ayda bir giderdim çok uğramıyordum. Büşra Akdoğan'a ilaç verilip verilmediğine dair bir bilgim yoktur.' diye konuştu. Cumhuriyet Savcısı, Adli Tıp Kurumundan istenen raporun beklenmesini talep etti. Sanıkların yargılanmasına 30 Nisan'da devam edilecek. İddianameden Ankara'da yaptığı trafik kazasında 4 yaşındaki oğlunu kaybeden eczacı Büşra Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Ö. ve yardımcısı Muaz İ.B'nin yiyecek ve içeceklerine ilaç kattıklarını ve bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Süleyman Ö. ve Muaz İ.B. hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların usulsüz ilaç alım satımı yapıp SGK'yi zarara uğratarak 'nitelikli dolandırıcılık' yaptıkları ve eczacı Akdoğan'a gizlice ilaç vererek kendileri üzerindeki denetim imkanını ortadan kaldırdıkları belirtildi. İddianamede, Süleyman Ö. ve Muaz İ.B'nin ayrıca Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine kattıkları ilaç nedeniyle kaza yapmasına ve çocuğunun hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri için 'olası kasıtla çocuğu öldürmek' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Eczacı Büşra Akdoğan\'ın trafik kazasına sebep olan eczacı kalfalarının yargılanması devam ediyor
30.01.2024 - 12:05,
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Eczacı Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine ilaç katarak trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirmesine sebep oldukları ileri sürülen 2 eczacı kalfasının yargılanmasına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Süleyman Ö. ve Muaz İ.B. ile müşteki eczane sahibi Büşra Akdoğan katılmadı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumundan talep edilen bilirkişi raporunun dava dosyasına gelmediğini belirterek, tanığın dinleneceğini bildirdi.

Tanık C.Ö, Akdoğan'a ait eczanede muhasebeci olarak çalıştığını, 3 yıl önce işten ayrıldığını sanıklardan Süleyman Ö'yü çalıştığı dönemden tanıdığını anlattı.

Eczanede usulsüz şekilde ilaç alınması ya da faturalandırılmasına şahit olmadığını söyleyen tanık, "Eczaneye üç ayda bir giderdim çok uğramıyordum. Büşra Akdoğan'a ilaç verilip verilmediğine dair bir bilgim yoktur." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı, Adli Tıp Kurumundan istenen raporun beklenmesini talep etti.

Sanıkların yargılanmasına 30 Nisan'da devam edilecek.

İddianameden

Ankara'da yaptığı trafik kazasında 4 yaşındaki oğlunu kaybeden eczacı Büşra Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Ö. ve yardımcısı Muaz İ.B'nin yiyecek ve içeceklerine ilaç kattıklarını ve bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Süleyman Ö. ve Muaz İ.B. hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların usulsüz ilaç alım satımı yapıp SGK'yi zarara uğratarak "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları ve eczacı Akdoğan'a gizlice ilaç vererek kendileri üzerindeki denetim imkanını ortadan kaldırdıkları belirtildi.

İddianamede, Süleyman Ö. ve Muaz İ.B'nin ayrıca Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine kattıkları ilaç nedeniyle kaza yapmasına ve çocuğunun hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri için "olası kasıtla çocuğu öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA
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