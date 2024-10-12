Edirne Barosu 50. Genel Kurul Toplantısı

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Edirne Barosu 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti.

Edirne Barosu Konferans Salonunda gerçekleşen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Baro Başkanı Gökhan Karakoç, yaptığı açıklamada, 1923'te kurulan Edirne Barosunun 101. yaşını kutladığını söyledi.

Edirne Barosunun Kuvayımilliye kahramanı avukat Hayrettin Belli tarafından kurulduğunu belirten Karakoç, "Her zaman hukukun, adaletin bekçisi ve öncüsü olmuştur Edirne Barosu. Her zaman yurttaşın hak arama hürriyetinin teminatı olan avukatların çatı örgütü olmuştur. Bu misyonla yoluna 101 yıldır devam etmektedir. Edirne Barosu yeni dönemde oluşacak yönetimle de Atatürk devrimlerinden, Cumhuriyet kazanımlarından 1 milim geri kalmaksızın yoluna kararlılıkla devam etme azmindedir." diye konuştu.

Baroya üye 630 avukatın olduğunu dile getiren Karakoç, yarın gerçekleşecek başkanlık seçimine katılımın yoğun olmasını beklediklerini kaydetti.

Başkanlık seçiminde yarın mevcut başkan Karakoç, Özgür Yıldırım ve Neslihan Türkay yarışacak.