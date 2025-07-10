Edirne Başsavcısından Veda Ziyareti

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'e veda ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre ziyarette Çakmak ve Hatipler karşılıklı iyi dileklerde bulunarak, görev süresince yürütülen işbirliğinden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Ziyarette, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır da yer aldı.

Hatipler de Edirne Adliyesi'nde ziyaret ettiği Çakmak'a kentteki hizmetleri için teşekkür etti.

Çalışma grubundan ziyaret

Trakya Üniversitesi Tıp Eğitiminde Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu, Eğitim Fakültesi'nde kurulan STEM Innovation LAB'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre heyet, STEM Innovation LAB'daki teknik altyapı, yürütülen projeler ve öğretmen adaylarına yönelik eğitim teknolojileri çalışmaları hakkında Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır'dan bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında, 3D Modelleme ve Baskı Laboratuvarı ile AR Dijital Gelecek Laboratuvarı gibi alt birimlerde gerçekleştirilen çalışmalar da tanıtıldı.