Edirne Belediyesi Kitap Kafe Açıldı - Son Dakika
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Edirne Belediyesi Kitap Kafe Açıldı

Edirne Belediyesi Kitap Kafe Açıldı

Edirne Belediyesi, Selimiye Meydanı'nda bulunan kitap kafenin açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, açılışta yaptığı konuşmada, kitap kafenin Edirne'nin kültürüyle ve doğasıyla yaşayan bir şehir olması için önemli bir adım olduğunu belirtti. Kafe, hemşehrilerin keyifli vakit geçirebileceği bir mekan olmasının yanı sıra ücretsiz kitap okuma imkanı da sunacak. Ayrıca, öğrencilere yüzde 20 indirim sağlanacak ve yazarlarla buluşmalar düzenlenecek. Açılışa CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve birçok davetli katıldı.

26.04.2024 19:29
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Edirne Belediyesi Kitap Kafe törenle açıldı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Selimiye Meydanı'ndaki kafenin açılışında yaptığı konuşmada, göreve geldikten sonraki ilk açılışı, kitap kafe vesilesiyle yapmalarının anlamlı olduğunu söyledi.

Seçim döneminde de taahhüt ettikleri gibi Edirne'nin kültürüyle ve doğasıyla yaşayan bir şehir olması için çalışacaklarını belirten Akın, "Burada hemşehrilerimiz keyifli vakit geçirirken kitaplarımızdan ücretsiz olarak faydalanacak. Bunun yanı sıra çeşitli günlerde burada yazarlarımızla buluşacağız. Gençlere söz verdiğimiz üzere bütün kafelerimizde olduğu gibi kitap kafemizde de öğrencilerimize yüzde 20 indirim gerçekleştireceğiz. Söz verdiğimiz üzere şehrimizde her anlamda etkinlikleri çoğaltmak, şehrimizi yaşayan bir şehir haline getirmek için mücadelemizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Daha sonra Akın ve beraberindekiler kafenin açılışını gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kafenin hizmetleri ve kitap koleksiyonu hakkında davetlilere bilgi verdi.

Açılışa CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, belediye meclis üyeleri, yazarlar ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Belediyesi Kitap Kafe Açıldı - Son Dakika

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