Edirne-Bulgaristan Sınırında Kartpostallık Kar Manzaraları

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Kar yağışı, Türkiye ile Bulgaristan sınırında kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kar yağışı, sınır hattında görsel şölen sundu

EDİRNE - Balkanlar'da etkili olan kar yağışı, Türkiye'nin en batı ilerinden birisi olan Edirne ile Bulgaristan sınırı arasında bulunan yüksek kesimlerdeki ormanlar ve köylerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yerini kartpostallık görüntülere bıraktı. Türkiye ile Bulgaristan sınırında bulunan ormanlarda ve Edirne'deki Balkan köylerinde etkili olan kar yağışı geriye bıraktığı beyaz örtüyle güzel görüntüler oluşturdu.

Sınır hattında bulunan ve karla kaplanan orman ile rüzgarlı havada enerji sağlayan rüzgar gülleri havadan dron ile görüntülendi.