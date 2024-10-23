Edirne\'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının yanındaki çalılık alanda düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgede arama yaptı.
Aramada Suriye ve Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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