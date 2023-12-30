Edirne\'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında, Afganistan, Irak, Suriye ve Pakistan uyruklu 30 düzensiz göçmen tespit edildi.
Sınırda yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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