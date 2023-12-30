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Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışması sonucunda, Afganistan, Irak, Suriye ve Pakistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne\'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
30.12.2023 - 12:09,  Güncelleme: 12:10
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Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçlerinin Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında, Afganistan, Irak, Suriye ve Pakistan uyruklu 30 düzensiz göçmen tespit edildi.

Sınırda yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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