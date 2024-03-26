Edirne\'de 32 internet sitesine erişim engellendi

Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 32 internet adresine erişim engellendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.
Ekipler, yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 32 internet sitesi tespit etti.
Sitelere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.
Evden hırsızlık
Keşan'da evinden çeşitli ziynet eşyaları ve bir miktar para çalınan kişi polise başvurdu.
İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan Ç.K, evinin kontrol ettiğinde ziynet eşyaları ve bir miktar parasının yerinde olmadığını fark etti.
Ç.K, polis merkezi amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, denetimleri esnasında şüpheli D.T'yi Büyük Cami Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğrenci Kolu üyeleri, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerin faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve Tabakoğlu öğrencilere başarılar diledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,91 değer kaybederek 8.856,74 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 1,91 değer kaybetti. Analistler, küresel pay piyasalarında belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini ifade etti.
Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Şanlıurfa'nın Birecik ve Hilvan ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 1 kilo 281 gram uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin koordinasyonunda kaçakçılık suçlarına yönelik Hilvan ve Birecik ilçelerinde 'şok yol arama' faaliyeti gerçekleştirildi. Ekiplerce dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, 1 kilo 281 gram esrar, 189 elektronik sigara ele geçirildi. Uygulamada 8 şüpheli gözaltına alındı.
Giresunlu 59 yaşındaki Meral Sofu, paratiroid bezi adenomu teşhisiyle yönlendirildiği KTÜ Farabi Hastanesinde radyofrekans ve mikrodalga ablasyon yöntemiyle tedavi edildi. Hastaların rahat bir şekilde hayatlarını sürdürebildiği bu yöntem, lokal anestezi altında yapılmakta ve hastaların evlerine dönmesine izin vermektedir. Türkiye Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından ödüllendirilen bu tedavi yöntemi, güvenilir ve etkili bir seçenek olarak önerilmektedir.
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