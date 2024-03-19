Edirne\'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris'te Şehit Yakınları ve Gazilere İftar Programı Düzenlendi

Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Programa, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve diğer davetliler katıldı.