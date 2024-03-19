Edirne'de 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne\'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Lalapaşa'ya bağlı Çallıdere köyünde yapılan çalışmalarda Suriye ve Filistin uyruklu 6 kişi yakalandı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

19.03.2024 09:53  Güncelleme: 09:55
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda yaptıkları çalışmalarda Lalapaşa'ya bağlı Çallıdere köyünde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Suriye ve Filistin uyruklu 6 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

Filistin, Lalapaşa, Suriye, Edirne, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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