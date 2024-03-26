Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne\'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa'ya bağlı Çallıdere köyünde bir aracı durdurarak yapılan aramada 8 Filistin uyruklu göçmenin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı ve düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

26.03.2024 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Lalapaşa'ya bağlı Çallıdere köyündeki devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtan yapılan aramada 8 Filistin uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

Lalapaşa, Filistin, Edirne, Göçmen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Malatya'da firari hükümlü yakalandı
    10:19 Malatya'da firari hükümlü yakalandı

    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

  • Adana'da Kardeşlere Silahlı Saldırıda 40 Yıla Kadar Hapis İstemi
    10:17 Adana'da Kardeşlere Silahlı Saldırıda 40 Yıla Kadar Hapis İstemi

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 2 kardeşi içinde bulundukları otomobile ateş açarak öldürmeye teşebbüs ettikleri öne sürülen 3 sanık hakkında 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların kardeşlere yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan cezalandırılmaları istendi.

  • Bingöl'de Jandarma Operasyonunda 734 Tarihi Eser Ele Geçirildi
    10:16 Bingöl'de Jandarma Operasyonunda 734 Tarihi Eser Ele Geçirildi

    Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 717 adet sikke, 6 adet yüzük, 8 adet figür ve 2 obje olmak üzere toplam 734 adet tarihi eser ele geçirildi.

  • Kars'ta beyaz esaret: Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, kapanan köy yolları tek tek açılıyor
    10:15 Kars'ta beyaz esaret: Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, kapanan köy yolları tek tek açılıyor

    Kars'ta kışın etkisiyle kar kalınlığı 2 metreyi geçen Gölbaşı köyünde evler kar altında kaldı. Özel İdare ekipleri tarafından açılan kapalı köy yolu, vatandaşların kışa yeniden hazırlanmasına neden oldu. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ise hayatı durma noktasına getirdi.

  • Bursa'da gençler sahurda köy sakinlerini eğlendirdi
    10:13 Bursa'da gençler sahurda köy sakinlerini eğlendirdi

    Bursa'nın Mudanya ilçesindeki gençler, Yörükali Mahallesi'nde sahurda bir araya gelerek geleneksel enstrümanlarla köy sakinlerini eğlendirdi. Mahalle sakinleri, gençlere bahşiş dağıtırken bazıları ise bahşişleri camdan serpti. Geleneğin yerine getirilmesinin ardından grup hep birlikte sahur yaptı.

  • Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
    10:12 Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu örgütü lideri ile birlikte toplam 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu, silah ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, örgüt lideri ve diğer iki şüpheli tutuklandı.

  • Ramazan Ayı nedeniyle Balıkesir'de balık satışlarında durgunluk yaşanıyor
    10:12 Ramazan Ayı nedeniyle Balıkesir'de balık satışlarında durgunluk yaşanıyor

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde Ramazan Ayı nedeniyle satışlarda durgunluk yaşanıyor. Balık tezgahlarındaki fiyatlar ise geçtiğimiz haftalara göre daha makul seyrediyor.

  • Eskişehir İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü Şahver Sultan Engelsiz Camii'nde İftar Programı Düzenledi
    10:11 Eskişehir İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü Şahver Sultan Engelsiz Camii'nde İftar Programı Düzenledi

    Eskişehir İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe müftülükleri engelli koordinatörlükleri ile hayırseverlerin katkılarıyla Şahver Sultan Engelsiz Camii'nde engelli vatandaşlar ve yakınları için iftar programı düzenledi. Programa İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, İl ve ilçe engelli koordinatörleri, Engelli kurslarında eğitim veren öğreticiler, engelli vatandaşlar ve yakınları katıldı. İftar sonrası Osmanlı şerbeti ve geleneksel ikramlar yapıldı. Programa katılan engelli vatandaşlar ve yakınları programdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

  • Antalya'da Otobüs ve Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 4 Yaralı
    10:11 Antalya'da Otobüs ve Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 4 Yaralı

    Antalya'nın Serik ilçesinde, isimleri henüz öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı ve alternatif güzergahlar kullanıldı.

  • TÜİK verilerine göre Aydın'da en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri Mehmet ve Fatma
    10:10 TÜİK verilerine göre Aydın'da en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri Mehmet ve Fatma

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus istatistiklerine göre Türkiye'de en çok kullanılan erkek isimleri açıklanırken, Aydın'da da geçtiğimiz yıl en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri Mehmet ve Fatma olarak belirtildi. Aydın'da en çok kullanılan erkek isimleri sırasıyla Mehmet, Mustafa, Ali, Ahmet, Hüseyin, İbrahim, Hasan, Murat, İsmail ve Yusuf oldu. Kadınlarda ise en çok tercih edilen isimler Fatma, Ayşe, Hatice, Emine, Zeynep, Elif, Fadime, Özlem, Meryem ve Zehra oldu.

  • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, otobüsle şehir turu yaparak halkı selamladı
    10:09 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, otobüsle şehir turu yaparak halkı selamladı

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, otobüsle şehir turu yaparak, Mersin halkını selamladı. Tur boyunca yurttaşlar; sokaklardan, evlerinden ve arabalarından Seçer'e sevgi gösterisinde bulundu. Yenişehir ilçesine bağlı Pozcu semtinde başlayan ve yol boyunca genç-yaşlı, kadın-erkek herkesin büyük ilgi gösterdiği şehir turu, Mezitli'de sona erdi.


09:40 İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı DEAŞ’tan Putin’e “Yeni bir katliama hazır ol“ mesajı İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e "Yeni bir katliama hazır ol" mesajı
09:02 Yargıtay’da seçim bugün 4. tur oylamasıyla devam edecek Başkanlık için 3 isim yarışıyor Yargıtay'da seçim bugün 4. tur oylamasıyla devam edecek! Başkanlık için 3 isim yarışıyor
08:27 Tunceli’de Serdar Alp’in liderliğini yaptığı organize suç örgütü çökertildi Tunceli'de Serdar Alp'in liderliğini yaptığı organize suç örgütü çökertildi
07:59 Karabük’te bir üniversitesi öğrenci KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti Karabük'te bir üniversitesi öğrenci KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti
03:47 Özel’den Demirtaş iddiasına yanıt: İstanbul seçimlerine yönelik bir açıklama yapmasını beklemiyorum Özel'den Demirtaş iddiasına yanıt: İstanbul seçimlerine yönelik bir açıklama yapmasını beklemiyorum
09:59 Belçika’da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı Belçika'da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı
09:49 Abdülkadir bitigen, Galatasaray’a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti Abdülkadir bitigen, Galatasaray'a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti
08:05 Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı
07:39 Zafer Partisi adayı CHP lehine seçimden çekildi Zafer Partisi adayı CHP lehine seçimden çekildi
07:26 İmamoğlu’ndan “Mal beyanında olmayan 3 villa“ iddiasına yanıt: Gizlimiz saklımız yok, benim değil şirketimizin üzerine İmamoğlu'ndan "Mal beyanında olmayan 3 villa" iddiasına yanıt: Gizlimiz saklımız yok, benim değil şirketimizin üzerine
05:11 Konya’da 4 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Konya'da 4 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
02:04 Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağındaki korkunç kazada 1 işçi hayatını kaybetti Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki korkunç kazada 1 işçi hayatını kaybetti
01:06 AVM’de beyzbol sopalı cinayet AVM'de beyzbol sopalı cinayet
00:35 Murat Kurum, depremzedelerle yapılan röportajı izlerken duygusal anlar yaşadı Murat Kurum, depremzedelerle yapılan röportajı izlerken duygusal anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 10:20:17. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement