Edirne'de Aile Dramı: Baba İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika
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Edirne'de Aile Dramı: Baba İntihar Girişiminde Bulundu

Edirne\'de Aile Dramı: Baba İntihar Girişiminde Bulundu
04.08.2025 17:54
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Edirne'de, eşi ve oğlunu boğarak öldüren baba intihar girişiminde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne'de eşi ve oğlunu boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi intihar girişiminde bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda D.Ö.A'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine daireye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, girdikleri evde anne D.Ö.A. (38), oğlu D.K.A. (10) ve baba Ö.G.A'nın (41) hareketsiz yattığını gördü.

Yapılan incelemede karısı D.Ö.A. ve oğlu D.K.A'yı boğarak öldüren Ö.G.A'nın kendini bıçaklayarak intihar girişiminde bulunduğu belirlendi.

Ağır yaralanan Ö.G.A, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Aile Dramı: Baba İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika

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