Edirne\'de Aile Dramı: Baba İntihar Girişiminde Bulundu

Edirne'de eşi ve oğlunu boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi intihar girişiminde bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda D.Ö.A'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine daireye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, girdikleri evde anne D.Ö.A. (38), oğlu D.K.A. (10) ve baba Ö.G.A'nın (41) hareketsiz yattığını gördü.

Yapılan incelemede karısı D.Ö.A. ve oğlu D.K.A'yı boğarak öldüren Ö.G.A'nın kendini bıçaklayarak intihar girişiminde bulunduğu belirlendi.

Ağır yaralanan Ö.G.A, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.