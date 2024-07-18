Edirne'de aranan 132 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 132 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 132 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
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