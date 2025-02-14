Edirne'de Başarı Belgeleri Verildi

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeline başarı belgesi verdi.
Ciğerci, özverili çalışmalarından personeli tebrik etti.
Personele belgelerini veren Ciğerci, başarılı çalışmalarının devamını diledi.
"Edirne Türk Ocağı Gençlik Kolları Genç Kürsü Konuşmaları"
Edirne Türk Ocağı Gençlik Kolları Genç Kürsü Konuşmaları programında "Dünyanın Geleceği ve Türkiye" konusu ele alındı.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Edirne Koordinasyon Ofisi'nde düzenlen programda Edirne Türk Ocağı Gençlik Kolları Üyesi Ceyhun Ünlü sunum yaptı.
Programın gelecek haftaki etkinliğine eğitim sistemlerinin toplum üzerindeki etkilieri ele alınacak.
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