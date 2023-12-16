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Edirne'de beklenen kar yağışı başladı - Son Dakika
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Edirne'de beklenen kar yağışı başladı

Edirne'nin sınır bölgesine yakın olan köylerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü. Kentte iki gündür devam eden sağanak yerini karla karışık yağmura bıraktı. Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli, Vaysal, Kalkansöğüt ve diğer yakın köylerde etkili olan kar, köylüleri de sevindirdi.

Edirne\'de beklenen kar yağışı başladı
16.12.2023 - 23:20,
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Edirne'de beklenen kar yağışı başladı

Edirne'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

EDİRNE - Edirne'nin sınır bölgesine yakın olan köylerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü.

Kentte iki gündür devam eden sağanak yerini karla karışık yağmura bıraktı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı ve Bulgaristan'a sınır köylerinden birisi olan Hamzabeyli'de sabaha karşı başlayan sağanak yerini önce karla karışık yağmura, sonra ise tamamen kara dönüştü.

Kar yağışıyla birlikte her yer kısa sürede beyaza büründü. Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli, Vaysal, Kalkansöğüt ve diğer yakın köylerde etkili olan kar, köylüleri de sevindirdi.

Avrupa'ya açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için ise kar küreme araçları ve ekipler hazır olarak bekledi.

Kaynak: İHA
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Hamzabeyli, Lalapaşa, Edirne, Son Dakika

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