Edirne'nin Keşan ilçesinde buğday yüklü traktör römorkuna çarpan kamyonetteki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 52 ADS 569 plakalı kamyonet, Keşan- Gelibolu kara yolunda, S.K'nin kullandığı 22 ACP 663 plakalı buğday yüklü römorkun takılı olduğu traktöre arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü M.K. (34) ile kamyonetteki B.K. (18) ve E.K. (12) yaşamını yitirdi.
Traktör sürücüsü S.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Buğday Yüklü Traktöre Çarpan Kamyonette 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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