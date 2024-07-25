Edirne'de Çerezlik Ayçiçeği ve Kabak Çekirdeği Üretimi Artırılıyor - Son Dakika
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Edirne'de Çerezlik Ayçiçeği ve Kabak Çekirdeği Üretimi Artırılıyor

Edirne Valiliği öncülüğünde başlatılan çalışma ile çerezlik ayçiçeği ve kabak çekirdeği üretiminin artırılması hedefleniyor. Sözleşmeli çiftçilik modeli ve desteklerle 140 dekarlık alana çerezlik ayçiçeği ve kabak çekirdeği ekimi gerçekleştirildi. Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin tarımsal potansiyelini artırmak için projeler hazırladıklarını belirterek, çerezlik ayçiçeği ve kabak çekirdeği üretimini yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti.

25.07.2024 11:35
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Türkiye'de geçen yıl en çok yağlık ayçiçeği üretiminin gerçekleştirildiği Edirne'de, Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmayla çerezlik ayçiçeği üretiminin artırılması hedefleniyor.

Edirne'de halk arasında "karaduman" adıyla bilinen çerezlik ayçiçeği ve "hanım tırnağı" olarak anılan kabak çekirdeğinin üretim alanlarının genişlemesi için Valilik desteğiyle ekim yapıldı.

Sözleşmeli çiftçilik modeliyle ve üreticilere verilen desteklerle 140 dekarlık alana çerezlik ayçiçeği ve kabak çekirdeği ekimi gerçekleştirildi.

Vali Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte çerezlik ayçiçeğiyle birlikte kabak çekirdeği üretimini yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Edirne'nin önemli bir tarımsal potansiyele sahip olduğunu ve ürün çeşitliliğini artırmak için projeler hazırladıklarını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ayçiçeği üretiminde birinci sıradayız ama çerezlik ayçiçeği üretiminde lider değiliz. Bu sene sözleşmeli çiftçilik modeliyle çerezlik ayçiçeği ekimi yaptırdık. Edirne'nin çok eski geleneksel çekirdeği olan 'karaduman' çeşidini ektirdik. Yine aynı şekilde sözleşmeli çiftçilik kabak çekirdeği ekimini yaptırdık. Eskilerin çok iyi hatırladığı 'hanım tırnağı' çeşidinin ekimi yapıldı. Bu çerezlik çekirdekleri Edirne Yöresel Markası adı altına tüm Türkiye'de satışa sunacağız."

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Edirne'de geçen yıl 1 milyon 294 bin 200 dekarlık alanda 257 bin 651 ton ayçiçeği üretildi. Türkiye'nin toplam ayçiçeği üretiminin yüzde 13'ünü yapan Edirne, bu miktarla birinci sırada yer almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Çerezlik Ayçiçeği ve Kabak Çekirdeği Üretimi Artırılıyor - Son Dakika

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