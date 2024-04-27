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Edirne'de çevre gönüllüleri Tunca Nehri ve çevresinde çöp topladı.

Plastiğe karşı mücadele kampanyası başlatan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim görevlisi İspanyol Begona Rodriguez ve çevre gönüllüleri nehir kenarında bir araya geldi.

Köpeğiyle kanoya binen bir çevre gönüllüsü de suyun içindeki plastik ve cam şişeleri elindeki sopa yardımıyla kıyıya çıkardı.

Çevre gönüllüleri de nehir çevresinde topladıkları çöpleri poşetleyerek, temizlik ekiplerine teslim etti.

Rodriguez, AA muhabirine, insanların çevreye karşı çok duyarsız olduğunu söyledi.

Tarihi kent Edirne'de çok sayıda temizlik kampanyası düzenlediğini anlatan Rodriguez, "Buraya piknik yapmaya gelen insanlar çöplerini bırakıp gidiyorlar. Bunlara ceza kesilmeli. Edirne Belediyesi de nehir kenarına piknik alanlarına çöp kutusu koymalı." dedi.

Temizlik kampanyasına katılan Trakya Üniversitesi öğrencisi Beste Acar da piknik yapanların nehir kenarlarına çöplerini bıraktıklarını söyledi.

Çöplerden oturmaya yer bulamadıklarını anlatan Acar, "Piknik yapan vatandaşlar daha duyarlı olmalı. Belediye nehir kenarına çöp kutuları koymalı." diye konuştu.

Rana Güneş de nehir kenarında çok fazla plastik atık olduğunu ve doğaya en fazla plastik atıkların zarar verdiğini anlattı.