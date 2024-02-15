Edirne'de Çiftçiyi Dolandıran Şüphelilerden İkisi Tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de Çiftçiyi Dolandıran Şüphelilerden İkisi Tutuklandı

Edirne\'de Çiftçiyi Dolandıran Şüphelilerden İkisi Tutuklandı

Edirne'de çiftçilik yapan S.K'yi telefonla dolandırdığı iddiasıyla Osmaniye'de gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı. S.K'yi cep telefonundan arayan ve kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, hesabındaki birikimi çekti. S.K'nin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sonucunda dolandırıcılık zanlıları tespit edildi ve hesaplarına bloke konuldu. Tutuklanan şüphelilerden S.K'ye 492 bin lira iade edildi.

15.02.2024 15:45
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Edirne'de çiftçilik yapan S.K'yi telefonla dolandırdığı iddiasıyla Osmaniye'de gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

S.K'yi cep telefonundan özel servis numarası 444'le başlayan bir numaradan arayan ve kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, gönderecekleri mesajdaki linke tıklanmasını istedi.

Telefon görüşmesi sonrası banka hesabındaki birikiminin çekildiğini fark eden S.K, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Başlatılan soruşturma kapsamında dolandırıcılık zanlılarının Osmaniye'de olduğu tespit edildi, hesaplarına bloke konuldu.

Gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

S.K'nin 492 bin lirası iade edildi.

Kaynak: AA

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