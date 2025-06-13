Edirne'nin Süloğlu ilçesinde polis ve jandarma ekipleri anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.
Süloğlu Anaokulu bahçesinde oluşturulan trafik parkında ekipler çocuklara trafikte güvenlik kurallarını uygulamalı olarak anlattı, öğrenciler akülü araçlarla sürüş gerçekleştirdi.
İlçe Kaymakamı Tarık Emre Uşen, çocukların güvenli bir ortamda trafik eğitimi aldığını belirtti.
Öğrencilere trafik eğitimi verilmeye devam edeceğini aktaran Uşen, emeği geçenlere teşekkür etti.
Süloğlu Anaokulu Müdürü Yeşim Çetin Uçar da okuldaki 68 öğrencinin eğitimden yararlandığını ve eğitimin verimli geçtiğini kaydetti.
Öğrencilerden Göknil Bekçioğlu, trafik kuralları ile ilgili yararlı bilgiler öğrendiklerini belirterek, kurallara uymayanları uyaracaklarını kaydetti.
Eğitimi veliler de izleyerek ekiplere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Çocuklara Trafik Eğitimi - Son Dakika
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