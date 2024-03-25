Edirne\'de Jandarma Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.
Ekipler, İpsala ilçesine halk pazarını ziyaret ederek, satış yapan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtarak bilgilendirici broşür dağıttı.
Jandarma okul servislerini denetledi
Edirne'de jandarma ekiplerinin okul servislerine yönelik denetimleri devam ediyor.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda trafik jandarması, Uzunköprü İlçesi Kırcasalih beldesi ve Çöpköy Mahallesi'nde eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servislerini denetledi.
Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.
Jandarmanın bulduğu yaralı keklik tedavi edilip doğaya salınacak
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kınalı keklik tedavi altına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Enez ilçesi Çeribaşı köyü yakınlarında avcılık denetimleri yaptığı sırasında bir kuşun uçamadığını fark etti.
Yarası nedeniyle uçamadığı anlaşılan kınalı keklik, bakım ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Keklik, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
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İstanbul'da yemek yeme bahanesiyle gittiği restoranlarda, sandalyeye asılan mont ya da çantaların içinden hırsızlık yapan Bulgaristan uyruklu hırsız polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bazı restoranlardan hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Zonguldaklı balıkçılar, av sezonunun sonuna yaklaşırken hamsi, istavrit ve mezgit gibi balıklarla dolu tezgahlarını açtı. Ramazan ayında da balık satışı devam ederken, vatandaşlar iftar sofraları için balık alışverişi yaptı. Balıkçı esnafı, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte balığın azalacağını belirtti.
Antalya Devlet Opera ve Balesi, ünlü 'Tosca' operasını sanatseverlerle buluşturacak. Opera, 26 Mart'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Eserin orkestrasını Lorenzo Castriota yönetecek ve dekor-kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a ait olacak. 'Tosca'yı Bilge Yılmaz, 'Cavaradossi'yi M.Burak Pektaş, 'Scarpia'yı Umut T. Akça seslendirecek. Biletler, çeşitli gişelerden ve online olarak temin edilebilecek.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen silahlı çatışma sırasında bir kıraathanede panik yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar can havliyle siper aldı. Çatışma sonucunda 2 kişi yaralandı ve çevrede bulunan otomobiller, bir evin camı, bir market ve kıraathane kurşunların hedefi oldu.
Karabük'ün Kayı köyünde yapılan uygulamada durdurulan araçta ve üst aramasında 505 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Denizli'nin Çardak ilçesinde, 4 yıl önce meydana gelen orman yangınında zarar gören alana 745 bin fidan dikildi. Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, yapılan incelemenin ardından gazetecilere açıklama yaparak, yangından zarar gören alanların tamamında ağaçlandırma çalışması yapıldığını belirtti. Arazinin sarp ve kayalık bölgelerinde insan gücüyle toprak işlenerek fidan yetiştirildiğini ifade eden Üçgül, alana karaçam, toros sediri, ardıç, kara servi, akasya, dişbudak, ıhlamur, ceviz, badem, hünnap, geyik elması ve dut gibi türlerin dikildiğini söyledi. Toplamda 745 bin fidanın dikildiği sahada hiçbir alanın kaderine terk edilmediği vurgulandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte tarım ve gıda ürünleri ihracatının 21 yılda 12 kat artarak 51 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Büyükkılıç, tarımsal üretime yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, çiftçilerin üretimine destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Süt Yemi projesi kapsamında Elmalı Yuva Mahallesi'nde 9 yetiştiriciye yüzde 15'i hibeli 366 çuval yem desteği sağladı.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Nevruz Bayramı etkinliğinde yaptığı konuşmada, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar ve dört ilçe adayının seçime sayılı günler kala kendileri lehine adaylıktan çekileceklerini iddia etti. Bozan, bu bilgiyi aldıklarını ve birkaç gün içinde açıklama yapacaklarını belirtti.
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