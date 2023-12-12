 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de kaçan at, 5 araca hasar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de kaçan at, 5 araca hasar verdi

Edirne'de sahibinin elinden kaçan at arabası, Zübeyde Hanım Caddesi'nde 5 araca çarptı. Atı yakalayan vatandaş, atı ağaca bağladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri atın çipinin olmadığını belirledi. At arabası çekici yardımıyla kaldırıldı ve araçları hasar gören vatandaşlar şikayetçi oldu.

Edirne\'de kaçan at, 5 araca hasar verdi
12.12.2023 - 17:05,  Güncelleme: 17:10
Abone Ol

Edirne'de sahibinin elinden kaçan arabaya koşulu at, 5 araçta hasara neden oldu.

Zübeyde Hanım Caddesi'nde, üzerinde sahibi olmayan at arabasının, yol kenarındaki araçlara çarptığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yol boyunca 5 araca çarpan arabaya koşulu atı yakalayan Mehmet Sönmez, atı arabasından çıkardıktan sonra bir ağaca bağladı.

Sönmez, gazetecilere, üzerinde sahibi olmayan atın hızlı şekilde araçlara çarptığını söyledi.

At arabası sahibinin ortada olmadığını belirten Sönmez, "Atı arabasından çıkarıp ağaca bağladık. Sahibi düştü mü, hastaneye mi götürdüler belli değil." dedi.

Olay yerine gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri atın çipinin olmadığını belirledi. Arabasından çıkartılan at, Edirne Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı.

At arabası ise olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Öte yandan aracı hasar gören vatandaşlar da at sahibinden şikayetçi oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mehmet Sönmez, Edirne, Hayvanlar, Olaylar, Trafik, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de kaçan at, 5 araca hasar verdi - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda asker kaybı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda asker kaybı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında askeri kayıplarını gizlediği iddiaları
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:09:56. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de kaçan at, 5 araca hasar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement