Edirne'de Kavga: 1 Yaralı, 4 Gözaltı - Son Dakika
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Edirne'de Kavga: 1 Yaralı, 4 Gözaltı

Edirne\'de Kavga: 1 Yaralı, 4 Gözaltı

Edirne'de komşular arasında çıkan kavgada başına soda şişesiyle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

19.11.2024 13:49
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Edirne'de kavgada başından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Barutluk Mahallesi'nde komşular arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada başına soda şişesiyle vurulan kişi yaralandı. Yaralı ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tarafların şikayeti üzerine polis ekiplerince 4 kişi gözaltına alındı.

Kuryeyle tartışan vatandaşlar polise şikayette bulundu

Edirne'de kuryeyle tartışan vatandaşlar polise şikayette bulundu.

Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan F.K. ve N.K. sipariş verdikleri pizzanın geç geldiği iddiasıyla kurye E.Ö.C. ile tartıştı.

Vatandaşların şikayeti üzerine kurye ifadesine başvurulmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Keşan ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri T.Ü'nün üzerinde arama yaptı.

Aramada üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alında.

Motosiklet hırsızlığı

İpsala ilçesinde motosikleti çalınan kişi polise şikayette bulundu.

Bozkurt Mahallesi'ne motosikletini park eden S.G. döndüğünde aracını yerinde bulamadı.

S.G. motosikletinin bulunması için polise başvurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Kavga: 1 Yaralı, 4 Gözaltı - Son Dakika

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