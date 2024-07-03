Edirne'de Köylerde Güneş Enerjisiyle İçme Suyu İletimi

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Edirne'de köylerde kurulu içme suyu iletim istasyonlarının enerjisi güneşten sağlanıyor.

Edirne Valiliğince son 5 yılda 26 güneş enerji sisteminin kurulumu tamamlandı.

Köylerde devreye alınmaya başlanan istasyonlardan en sonuncusu İpsala ilçesine bağlı Sarpdere ve Uzunköprü ilçesine bağlı Hamidiye köylerinde kuruldu.

Güneş enerjisi panellerinden sağlanan enerji, içme suyu iletiminde kullanılıyor.

Pompa istasyonlarına enerji sağlanan projeyle yüzde 70 tasarruf edilmesi hedefleniyor.

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Uzunköprü ilçesine bağlı Hamidiye köyünde kurulan güneş enerji sistemini inceledi.

Ciğerci, yaptığı açıklamada İl Özel İdaresi olarak vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik proje üretmeye devam ettiklerini söyledi.

İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak projeleri üç kategoride değerlendirdiklerini belirten Ciğerci, "Bunlardan biri çok temel ihtiyaçlardan içme suyu. İkincisi tarımsal sulama, üçüncüsü de kanalizasyon yapımı olarak ayırıyoruz. Bu yıl Sayın Valimizin talimatlarıyla yenilenebilir enerjiye de çok önem veriyoruz. Gerçekten enerji maliyetlerini de büyük oranda düşüren güneş enerji sistemleriyle hem vatandaşlarımızdan hem de muhtarlarımızdan gelen talepleri dikkatte aldık." dedi.

Ciğerci bugüne kadar 26 güneş enerjisi santrali projesinin işletime aldıklarını, bunlardan en büyüğünün Uzunköprü ilçesine bağlı Hamidiye köyünde olduğunu ifade etti.

Ciğerci, "Güneş enerji panelleri artık günümüzde birçok alanda kullanılıyor. Ciddi oranda enerji maliyetlerini düşürdüğünü biliyorum. Köyler üzerinde yüzde 70'e yüzde 80'e varan bir tasarruf söz konusu." dedi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Karabürçek köyü muhtarı Mustafa Gülkaynak da yüzde 70'lik tasarrufun önemli olduğunu ifade etti.