Edirne'de Kurban Bayramı öncesi dron destekli denetim

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EDİRNE'de, polis ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Atatürk Bulvarı üzerinde denetim gerçekleştirdi. Dron destekli yapılan denetimlerde otomobil sürücüleri kemer, motosikletiler de kask takmaları konusunda uyarıldı. Ekipler, sürücülere özellikle bayram tatili öncesinde hız ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Denetimlerde, kask ve emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,