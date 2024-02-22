Edirne'de Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi

Edirne\'de Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyünde bir araçta yaptıkları aramada kurusıkı tabanca ele geçirdi. Aracın sürücüsüne yasalara muhalefetten para cezası uygulandı.

22.02.2024 14:37  Güncelleme: 14:38
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Edirne'de bir araçta kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Ekipler, Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyünde bir araçta yaptığı aramada kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Aracın sürücüsüne "5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanunu"na muhalefetten 8 bin 322 lira para cezası uygulandı.

Üzerinde uyuşturucu bulundu

Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çavuşbey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri H.Ö'nün üzerini aradı.

Aramada 4,55 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili H.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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