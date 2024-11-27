Edirne'de 'Mahalle Ligi' Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de 'Mahalle Ligi' Projesi Başladı

Edirne\'de \'Mahalle Ligi\' Projesi Başladı

Edirne'de dezavantajlı mahallerdeki çocukların spora ilgisini artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Mahalle Ligi' projesinin futbol müsabakalarıyla başlaması, Edirne Valisi Yunus Sezer'in katılımı ile gerçekleşti.

27.11.2024 15:09  Güncelleme: 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'de özellikle dezavantajlı mahallelerdeki çocukların spora ilgisini artırmak amacıyla geçen yıl hayata geçirilen 'Mahalle Ligi' projesi, bu yıl futbol müsabakalarıyla başladı. Başlama vuruşunu yapan Edirne Valisi Yunus Sezer, Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan, diğer bağımlılıklardan uzak tutmak. Hem akademik başarılarını hem de eğitim başarılarını en yüksek seviyeye ulaştırmak dedi.

Kentte, özellikle dezavantajlı mahallelerde daha önce spora gitmemiş öğrenciler, geçen yıl valilik bünyesinde başlatılan 'Mahalle Ligi' projesiyle futbol, basketbol ve voleybol branşlarıyla buluşturuldu. Öğrenciler mahallelerindeki muhtarlıklar ve mahalle sakinlerinin destekleriyle belirlenerek, özel formalar dikildi. Maçlarının olduğu gün okuldan veya evlerinden alınan öğrenciler, ardından yine alındıkları noktaya bırakıldı. Kent genelinde toplam 7 bin öğrencinin yararlandığı proje bu yıl da devam ettirildi. Saraçhane sahasında futbol karşılaşmalarıyla başlatılan projenin açılışına Edirne Valisi Yunus Sezer de katılarak öğrencilerle buluştu, başlama vuruşunu yaptı.

'110 OKULDAN 8 BİN 500'E YAKIN ÖĞRENCİ KATILIYOR'

Bu yıl Edirne genelinde 110 okulda yaklaşık 8 bin 500 öğrencinin projeden yararlandığını belirten Vali Sezer, Başta dezavantajlı çocuklarımız olmak üzere, mahallelerimiz olmak üzere, bütün çocuklarımızın sporla ilgilenmesini ve bir spor branşıyla ilgili olmasını hem okulunun devamı hem de sosyalleşme adına çok katkı sağladığını gördük. Bu sene de benzer projeyi devam ettiriyoruz Gençlik Spor Bakanlığı'mızın destekleriyle. Geçen sene 7 bin evladımız bu projeden yararlandı. Bu sene de 8 bin 500 öğrencimiz 110 okuldan katılıyor. İsmini 'Mahalle Ligi' koyduk. Bütün mahallelerde aslında kulüpleşmeye gidiyoruz, spor kulüpleri oluşturuyoruz muhtarlıkların bünyesinde. Okul müdürlerimizin, cami imamlarımızın ve mahalle sakinlerinin de buna destek verdiği mahalle ligleri ve mahalle kulüpleri oluşturuyoruz dedi.

'AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTMAK'

Vali Yunus Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan, diğer bağımlılıklardan uzak tutmak. Hem akademik başarılarını hem de eğitim başarılarını en yüksek seviyeye ulaştırmak. Burada çocuklarımızı okullardan alıyoruz, spor sahalarına getiriyoruz. Bu kapsamda semt sahaları oluşturuldu, beş tanesi kuruldu, şimdi beş tanesini daha kuruyoruz. Hem okullarımızın bahçelerine hem de mahallelerimizin uygun yerlerinde. Çocuklarımızı sahaya getiriyoruz bütün üniformalarını alıyoruz aynı zamanda ulaşım ve beslenme giderlerini de karşılıyoruz. Sahadan sonra da alıp evlerine ya da okullarına bırakıyoruz. Böylece çocuklarımız ne kadar sokaktan uzak, kötü alışkanlıklardan uzak dururlarsa o kadar bizim açımızdan da kendi açılarından da çok önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Saraçhane sahasında başlayan futbol maçları, gün boyu devam etti.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Yunus Sezer, Futbol, Edirne, Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 'Mahalle Ligi' Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
21:54 Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK’ya sevk edildi Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi
21:33 Lionel Messi’nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
21:17 Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı
21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:45 Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
20:27 Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 15:50:10. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de 'Mahalle Ligi' Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.