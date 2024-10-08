Edirne'de Okul Polisi Uygulaması - Son Dakika
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Edirne'de Okul Polisi Uygulaması

Edirne\'de Okul Polisi Uygulaması

Edirne'de okul polisi ekipleri, öğrencilerin güvenliği için denetimlerde bulunuyor.

08.10.2024 10:48
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Edirne'de "okul polisi" ekipleri, okulların önlerinde ve civarında denetimlerini sürdürüyor.

Edirne Emniyet Müdüğünün, kent merkezindeki okullarda öğrenciler sabah derse girmeden önce görevlendirdiği 53 ekip, 106 personelle şüpheli görülenlere göz açtırmıyor.

Kırmızı yelekli "okul polisi" ekipleri, öğrencilerin okullara girişlerini güvenli şekilde sağlıyor, trafik akışını düzenliyor.

Polisin yeni araçlarını öğrenciler de beğendi

Ekipler, İçişleri Bakanlığınca Edirne Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 54 yeni araçla ilk görevlerini okulların civarında gerçekleştirdi.

Yeni araçları beğenen öğrenciler polis ekipleriyle sohbet etti. Bazı öğrenciler araçlara binip meraklarını giderdi. Veliler de cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.

"Polis ekiplerine teşekkür ediyoruz"

Plevne İlkokulu'na oğlunu getiren Emre Yanık, AA muhabirine okulun önünde "okul polisi" görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Son dönemde Edirne Emniyetinin çalışma ve denetimleri sayesinde hem çocuklarını hem de kenti güvende hissettiklerini belirten Yanık, "Veliler olarak çok memnunuz. Sabah okula giriş saatlerinde trafiğin sağlanması çok önemli. Polis ekiplerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Velilerden Sercan Eren de öğrencilerin sabah polis gözetiminde okula girmesinin güven verdiğini dile getirdi.

Tüm velilerin uygulamayı desteklediğini anlatan Eren, "Bu uygulamadan çok memnun oluyoruz çünkü bazen okul önlerinde bazı olaylar yaşanıyor, bunu duyuyoruz ve gözlemliyoruz. Bu uygulamanın devamını diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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