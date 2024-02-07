Edirne'de polis aracına çarpan otomobilde 2 polis yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de polis aracına çarpan otomobilde 2 polis yaralandı

Edirne\'de polis aracına çarpan otomobilde 2 polis yaralandı

Edirne'de sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayan Bulgaristan plakalı otomobil, polis aracına çarptı. Kazada 2 polis yaralanırken, sürücü kaçtı. Şüpheli bir süre sonra yakalanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı polislerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

07.02.2024 14:33
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EDİRNE'de sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı Bulgaristan plakalı otomobil, takip sırasında polis aracına çarptı. 2 polis yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de devriye görevi yürüten polis ekibi, şüphelendiği X 7348KC Bulgaristan plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü yoluna devam ederken, polis ekipleri de peşine düştü. Otomobil, takip sırasında Güney Çevreyolu Sanayi Sitesi önünde polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, sürücü otomobilini bırakıp, yaya olarak kaçtı. Bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polislerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAZA KAMERADA

Kaçan şüpheli bir süre sonra yakalanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; polisin, aracı otomobilin önüne kırdığı ve kazanın yaşandığı görüldü. Kazanın ardından otomobil sürücü Ö.G.'nin kaçmaya çalıştığı görüntülere yansıdı. Emniyete götürülen Türk vatandaşı Ö.G.'nin ayrıca göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Edirne'de polis aracına çarpan otomobilde 2 polis yaralandı - Son Dakika
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