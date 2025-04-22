Edirne'de polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yaptı.
Kent girişindeki kontrol noktasında yapılan denetimde 65 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 22 araç kontrol edildi. Araç sürücülerinin alkol ölçümü de yapıldı.
Denetimde bir minibüs sürücüsüne yetersiz yetki belgesiyle taşımacılık yapmaktan 17 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da denetime katıldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Polis Denetimi: 17 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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