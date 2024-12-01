Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Şehit Cem Dilay Kerman Bulvarı'nda denetim gerçekleştirildi.
Polis ekipleri uygulamada 137 kişi sorguladı, 64 aracı kontrol etti.
Denetimde 5 aracın sürücüsüne para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de polis ekipleri denetim yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?