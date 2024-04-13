Edirne\'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri bazı noktalarda sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı, bayram tatili dolayısıyla oluşan araç yoğunluğuna müdahale etti.
Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte hafta ortasına kadar yağış beklenmiyor.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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