Edirne'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Edirne'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Lalapaşa'da av tüfeğiyle yaralanan S.K. hastaneye kaldırıldı, H.Ö. tutuklandı.

09.10.2024 14:48
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre H.Ö, ilçedeki bir lokantada husumetli olduğu S.K. ile karşılaştı.

H.Ö, ardından evden aldığı av tüfeğiyle S.K'yi yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan S.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan H.Ö, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği Edirne Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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