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Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı - Son Dakika
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Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı

Edirne'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan bir kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili olarak 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edirne\'de silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
11.01.2024 - 23:25,  Güncelleme: 23:28
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EDİRNE'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan Y.B. (18) yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Vali Fahri Yücel İlkokulu önünde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Z.D. (18), yanında bulunan pompalı tüfekle Y.B.'yi ayak bileğinden vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Y.B., sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, pompalı tüfekle ateş eden ve silahla birlikte yakalanan Z.D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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