Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan ve kovalamaca sonrası polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.
Polis ekipleri, ilçe merkezindeki bir eve ateş açılması olayına ilişkin başlattığı çalışma sonrası şüpheli S.K'yı takibe aldı.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sonrası Keşan- Malkara yolu kenarındaki ormanlık alanda yakalandı. S.K'nın üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Silahlı Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?