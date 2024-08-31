Edirne'de sınır kapısında kanguru ve geyik yakalandı
EDİRNE - Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir otomobilde yapılan aramada kanguru, alpaka, geyik ve 42 cins hayvan ele geçirildi.
Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'ndan Pazarkule Sınır Kapısı'na giriş yapan Yüksel D.'nin kullandığı KON 9982 Yunanistan plakalı otomobil, şüphe üzerine kontrol edildi. Aracın koltuk ve bagajına konulan 23 uçan sincap, 3 alpaka, 3 kanguru, 12 papağan, 1 geyik olmak üzere 42 cins hayvan ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Yüksel D., gözaltına alındı.
El konulan hayvanlar İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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