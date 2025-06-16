Edirne\'de Söğütlük Millet Bahçesi Memnuniyet Getirdi

Edirneliler, TOKİ Başkanlığı tarafından Meriç Nehri kenarına yapılan ve İzzet Arseven Kent Ormanı'nı içine alan Söğütlük Millet Bahçesi'nde vakit geçirmekten memnuniyet duyuyor.

Meriç Nehri'ne kıyısı olan millet bahçesine gelen vatandaşlar çardaklı oturma alanları, kır kahvesi, kafe ve nehir kenarındaki alanlarda vakit geçirebiliyor.

Bisiklet ve yürüyüş yolunda spor yapanların yanı sıra çocuklar da oyun alanlarında eğleniyor.

Vatandaşlar sıcak yaz günleri millet bahçesine gelerek serinleyip keyifli zaman geçiriyor.

"Edirneliler olarak burayı çok beğendik"

Vatandaşlardan Adnan Gonca, AA muhabirine, millet bahçesi projesiyle Edirne'nin önemli bir ihtiyacının karşılandığını söyledi.

Her yaş grubuna uygun farklı imkanların sunulan millet bahçesinde keyifli zamanda geçirildiğini belirten Gonca, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir kompleks. Edirneliler olarak burayı çok beğendik. Biz aile olarak bisikletle gezmeyi çok seviyoruz. Bildiğim kadarıyla burada Türkiye'nin en uzun bisiklet yollarından biri yapılmış. Bisikletlerimizle burada geziyoruz. Yiyecek ve içecek alanları var, çocuk oyun alanları ve yürüyüş parkurları var. Açıldığı için çok mutluyuz. Yaz aylarındayız ve sıcak günlerde orman havasıyla serinliyoruz. Meriç Nehri'nde yapılan çalışmalarla nehir ufak bir denize döndü. Kürek sporu aktif olarak yapılıyor. Yürüyüş yollarında gezerken deniz kenarında yürür gibi hissediyoruz. Ayrı bir güzellik oldu. Mavi ve yeşilin birleştiği bir alan oldu burası. Başta Valimiz Yunus Sezer ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Valimizi çok seviyoruz, Edirne'ye kalıcı hizmetlerde bulunuyor."

"Hizmete açılması çok güzel oldu

Doktor Ahmet Yıldırım ise Edirnelilerin rahat nefes alabildiği bir alanın hizmete girdiğini ifade etti.

Devletin imkanlarının halkın hizmetine güzel bir şekilde sunulduğunu dile getiren Yıldırım, "Ben bir çocuk doktoruyum. Çocuklar açısından baktığımızda yapılan oyun alanları çok değerli. Çocuklarınızla yürüyüş yollarında yürüyebilir, oyun alanlarında oynayabilir ve uygun fiyatlarla yemek yiyebilirsiniz. Gerekli tüm önlemlerin alındığı çok güzel bir yer oldu. Burası çok eski bir orman, yapılan düzenlemelerle hizmete açılması çok güzel oldu." diye konuştu.

Hümeyra Karakanlı da nehir kenarında güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Alanı çok beğendiğini dile getiren Karakanlı, "Millet Bahçesi Edirne için hayırlı olsun. Güzel bir yenilik oldu. Çok büyük bir alan. İmkanları çok fazla ve huzurlu bir şekilde zaman geçirebiliyoruz. Herkes için uygun alanlar mevcut, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yiyecek içecek hizmetleri ilgi görüyor

Millet bahçesindeki kır kahvesi ve kafe, Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla hizmet veriyor.

Kafelerde soğuk ve sıcak içeçekler, kadın kooperatifleri tarafından üretilerek "Edirne Yöresel" markasıyla satışa sunulan farklı lezzetler ve Edirne Gastronomi Akademisi'nde hazırlanan yiyeceklerle sıcak lokma satışı yapılıyor.

Vakıf müdürü Hicran Bali, kafelerdeki zengin menünün vatandaşların ilgisini çektiğini söyledi.

Açıldığı günden bu yana bahçenin vatandaşların akınına uğradığını belirten Bali, "İnsanlar burada rahat bir nefes alıyor. Vatandaşlar tarafından çok beğeni topladı. Biz de buradaki iki kafede kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri Edirne Yöresel markasıyla satışını yapıyoruz. Her geçen gün bu imkanları daha da geliştirerek halkımıza en iyi hizmeti vermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Söğütlük Millet Bahçesi

Edirne'nin en önemli dinlenme alanı olacak Millet Bahçesi 515 dönümlük alanın 410 dönümü yeşil alan olarak düzenlendi.

Doğal yapının korunmasına özen gösterilen alanda ömrünü tamamlamış tehlike arz eden ağaçlar budanarak veya kaldırılarak alan temizlendi, yerine ortalama 5 yaşında 2 bin 336 ağaç dikildi. Alan gül, lale gibi çiçeklerle süslendi.

Söğütlük Millet Bahçesi'ne 5 kilometresi orman içinden ve Meriç Nehri kenarından geçen bisiklet yolu ile 10 kilometre uzunluğunda doğal zeminli patika yol inşa edildi.

Nehir kenarında taşkın riski oluşturmayacak şekilde basamaklı oturma alanları ile ormana 64 çeşme yapıldı.

Alanda spor sahaları, çocuk oyun alanları, oturma ve piknik alanları, sosyal donatılar, kır kahveleri, sebze satış noktaları, kütüphane ve otopark da bulunuyor.

Saat 06.00'dan itibaren ziyarete açık olan alanda yaklaşık 50 personel görev yapıyor ve güvenlik amacıyla 200'e yakın kamerayla millet bahçesi izleniyor.